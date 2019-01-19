В Самаре тушили крупный пожар на Мехзаводе

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19 января рано утром к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Красноглинский р-н, п. Мехзавод, ул. 1-й квартал.Горело неэксплуатируемое строение на 60 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 29 человек личного состава и 6 единиц техники.Пожар тушили около двух часов.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.Фото из архива ведомства.