В Самаре три человека отравились парами метана. Начата доследственная проверка.

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28 июля днем при оказании услуг по очистки канализационных стоков в Кировском районе города Самара рабочий-мужчина, 1986 года рождения скончался. Двое сотрудников ресторана, расположенного на улице Алма-Атинская, пытались оказать помощь пострадавшему, однако почувствовали ухудшение самочувствия в связи с чем были доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи. По предварительным данным мужчины отравились метаном.По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Самара следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка. Назначена судебно – медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

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