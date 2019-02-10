В Самаре трамвай задним ходом врезался в иномарку «Субару»
10 февраля 2019 10:41
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Вечером в субботу, 9 февраля, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На пересечении улиц Полевой и Арцыбушевской трамвай врезался в «Субару». Об этом пишет 63.RU со ссылкой на очевидцев.
— Водитель трамвая, проехав на запрещающий сигнал светофора, решил отъехать назад. В этом время сзади стояла иномарка. Произошло столкновение. Трамвай протащил машину метров пять, — утверждают очевидцы.
Установить виновникам ДТП предстоит сотрудникам правоохранительных органов. Сейчас они выясняют обстоятельства аварии.
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