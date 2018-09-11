В Самаре трамвай столкнулся с грузовой «Газелью»

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В Самаре на пересечении Заводского шоссе и проспекта Кирова трамвай № 8 столкнулся с грузовой «Газелью».Как сообщает группа ДТП Самара, ликвидацией последствий занимается служба аварийных комиссаров «Славком» - официальный партнёр ТТУ в г. Самара.Фото: группа "ДТП Самара"