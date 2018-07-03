В Самаре трамвай-шаттл с болельщиками ЧМ столкнулся с микроавтобусом
3 июля 2018 10:43
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На пересечении Пензенской и ул. Владимирской 2 июля трамвай-шаттл S5, который занимается перевозкой болельщиков чемпионата мира по футболу на стадион "Самара Арена", стукнул в заднюю часть пассажирский микроавтобус №21м.
Пострадавших не было. Транспортные средства получили незначительные повреждения, пишет Самру.ру.
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