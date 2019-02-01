В Самаре трамвай на улице 22 партсъезда сбил пешехода

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1 февраля в 07.15 водитель - женщина 1974 года рождения, управляя трамваем, двигаясь по внутригородскому маршруту, в районе дома № 21 по улице 22 партсъезда допустила наезд на пешехода - мужчину 1950 года рождения, который переходил разделительный газон в неустановленном для перехода месте, слева направо по ходу движения трамваяВ результате аварии пешеход получил телесные повреждения, бригадой скорой помощи доставлен в медучреждение, госпитализирован.По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, сообщает облМВД.