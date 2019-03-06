В Самаре столкнулись две вазовских легковушки, пострадал пассажир
6 марта 2019 11:40
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ДТП произошло в Кировском районе города Самары в 22:05 5 марта. Водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21140, двигаясь по улице Победы со стороны Проспекта Кирова, при выполнении маневра поворота налево на регулируемом перекрестке, на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ 11183, под управлением водителя 1999 года рождения, который двигался во встречном направлении прямо.
В результате ДТП телесные повреждения получил пассажир автомобиля ВАЗ, ему назначено амбулаторное лечение в одной из городских больниц. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.
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