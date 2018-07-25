В Самаре столкнулись автобус ПАЗ и ВАЗ-2110, пятеро пострадавших
25 июля 2018 09:24
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Авария произошла во вторник, 24 июля, вечером на пересечении улицы Грозненской и Пугачевского тракта в Куйбышевском районе. Автобус ПАЗ столкнулся с легковушкой ВАЗ-2110. Это произошло на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог. В итоге пострадали пять участников ДТП.
В «десятке» находилась семья - родители, девятилетняя дочка и пятилетний сын. Автобус ехал без пассажиров, в нем был только водитель. По предварительным данным, наиболее серьезные травмы получила мать семейства - она была госпитализирована в больницу имени Пирогова в тяжелом состоянии. Дети были доставлены в областную больницу имени Середавина, и после обследования и оказания помощи медики направили их на амбулаторное лечение. С обоими водителями также работали врачи, но госпитализация им не потребовалась, пишет ТРК "Терра".
Фото: группа "ДТП Самара"
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