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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре столкнулись Фольксваген и Лада, пострадал человек

19 сентября 2018 10:58
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В Самаре столкнулись Фольксваген и Лада, пострадал человек Водитель, получивший травмы, будет лечиться амбулаторно.
Водитель, получивший травмы, будет лечиться амбулаторно.

18 сентября в Самаре мужчина 1975 года рождения (водительский стаж 24 года), управляя автомашиной «Фольксваген», двигался по второстепенной дороге улицы Мирная со стороны улицы Минская в направлении улицы Краснодонская.
Он не уступил дорогу автомобилю «Лада» под управлением мужчины 1977 года рождения (водительский стаж 2 года), двигавшемуся по главной дороге, и столкнулся с ним. В результате ДТП водитель отечественного транспортного средства получил травмы и был направлен на амбулаторное лечение.

Ведется проверка, сообщает облМВД.
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