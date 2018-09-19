В Самаре столкнулись Фольксваген и Лада, пострадал человек

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18 сентября в Самаре мужчина 1975 года рождения (водительский стаж 24 года), управляя автомашиной «Фольксваген», двигался по второстепенной дороге улицы Мирная со стороны улицы Минская в направлении улицы Краснодонская.Он не уступил дорогу автомобилю «Лада» под управлением мужчины 1977 года рождения (водительский стаж 2 года), двигавшемуся по главной дороге, и столкнулся с ним. В результате ДТП водитель отечественного транспортного средства получил травмы и был направлен на амбулаторное лечение.Ведется проверка, сообщает облМВД.