В Самаре сообщили о заминировании двух офисных центров и гостиницы

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По информации ГУ МВД по Самарской области, 21 июня 2018 года поступило сообщение о возможном заминировании офисных центров «Башня», «Скала Холл», а также гостиницы «Волга». Для проверки на место были направлены сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Была произведена эвакуация людей из офисных центров.В результате информация не подтвердилась. Все объекты работают в штатном режиме.