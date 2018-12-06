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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре сгорел строительный вагончик на 20 м2

6 декабря 2018 10:53
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В Самаре сгорел строительный вагончик на 20 м2 Пожар произошел в Красноглинском районе.
Пожар произошел в Красноглинском районе.

Поздно вечером 5 декабря произошел пожар по адресу: Самара, Красноглинский р-н, пер. Винтовой.

Горел строительный вагончик на 20 м2.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 14 человек личного состава и 2 единицы техники.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.

Фото из архива ведомства.
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