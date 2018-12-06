В Самаре сгорел строительный вагончик на 20 м2

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Поздно вечером 5 декабря произошел пожар по адресу: Самара, Красноглинский р-н, пер. Винтовой.Горел строительный вагончик на 20 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 14 человек личного состава и 2 единицы техники.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.Фото из архива ведомства.