В Самаре разыскивают пропавшего подростка

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Сотрудники отдела полиции №2 Управления МВД России по г. Самаре разыскивают несовершеннолетнего местного жителя Димитриева Дениса Максимовича 2004 года рождения. Днем 12 мая подросток ушел из дома на улице З. Космодемьянской и до настоящего времени его местонахождение не установлено. По данным полицейских, ранее мальчик уже уходил из дома.Приметы: на вид 14-16 лет, рост 160-65 см, плотного телосложения, глаза голубые.Был одет: ветровка синего цвета, джинсы синего цвета, кроссовки коричневого цвета, при себе имеет рюкзак серого цвета.Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, убедительная просьба обращаться по телефонам: (846) 995-90-65, (846) 334-62-03 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).