В Самаре расследуют дело о смерти девушки-подростка в клинике

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Советским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).По версии следствия, 10 января 2018 года в реанимационном отделении интенсивной терапии Клиник Самарского государственного медицинского университета, после проведения плановой операции, скончалась 16-летняя девушка.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.