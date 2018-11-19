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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре рано утром тушили пожар на Московском шоссе

19 ноября 2018 10:27
129
В Самаре рано утром тушили пожар на Московском шоссе Горели домашние вещи.
Горели домашние вещи.

19 ноября рано утром к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Красноглинский р-н, Московское шоссе 19 км.
Горели домашние вещи на 10 м2.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 10 человек личного состава и 2 единиц техники.
Они быстро справились с огнем.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.

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