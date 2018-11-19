В Самаре рано утром тушили пожар на Московском шоссе

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19 ноября рано утром к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Красноглинский р-н, Московское шоссе 19 км.Горели домашние вещи на 10 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 10 человек личного состава и 2 единиц техники.Они быстро справились с огнем.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.