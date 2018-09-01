В Самаре пять человек погибли в ДТП

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Дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано сегодня в 08:20 в Исаклинском районе Самарской области. Водитель автомобиля «Тойота» двигаясь по автодороге М-5 «Урал» со стороны города Уфа в сторону Самары выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво», двигающимся со стороны областного центра в направлении Уфы. После чего с автомобилем «Тойота» сталкивается легковой автомобиль, двигающийся позади него в попутном направлении, а грузовой автомобиль сталкивается с автомобилем «Мицубиши». В результате ДТП погибли пять человек, находившиеся в автомобиле «Тойота».По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает облМВД.Фото pixabay.com