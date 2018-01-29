В Самаре просят откликнуться свидетелей ДТП га Стара-Загоре, в котором пострадал мальчик

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23 января в 12:45, неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством ехал по ул. Стара - Загора со стороны ул. Георгия Димитрова в направлении проспекта Кирова. В районе дома 177 по ул. Стара – Загора он сбилмальчика 2005 г.р., который переходил проезжую часть ул. Стара – Загора по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. После чего неустановленный водитель оставил место ДТП.В результате ДТП мальчик самостоятельно обратился в одну из городских больниц с диагнозом: ушиб правой стопы. Назначено амбулаторное лечение.Всех очевидцев, располагающих какой-либо информацией, просят обращаться по адресу: г. Самара ул. Литвинова 360 или звонить по телефонам 228-53- 49 – отделение розыска, 373-78- 78 – дежурная часть.Ваша информация поможет в расследовании, сообщает горГАИ Самары.