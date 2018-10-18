В Самаре при движении автобуса упала женщина, а водитель уехал
18 октября 2018 11:46
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В Самаре сотрудники ГИБДД установили личность водителя автобуса, который оставил пострадавшую пассажирку на месте ДТП, пишет 63.ру
Происшествие случилось 17 октября на улице Фасадной. Как установили сотрудники ГИБДД, водитель автобуса № 92 вёз пассажиров по маршруту улица Бакинская — площадь Памяти. Около дома № 8 он высадил пассажиров, но не проконтролировал, что все вышли. При начале движения автобуса упала 66-летняя женщина.
— Водитель автобуса покинул место ДТП. Пострадавшая же самостоятельно обратилась в больницу. Её госпитализировали в травматологию. Полицейские установили личность водителя автобуса. Это 34-летний мужчина, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
Фото pixabay.com
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