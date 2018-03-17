В Самаре пожилая женщина погибла под трамваем
17 марта 2018 10:25
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17 марта около 7утра в Самаре на пересечении Бр.Коростелевых и Красноармейской произошло ДТП в котором погибла пожилая женщина. По предварительным данным сотрудников ГИБДД женщина выйдя из трамвая, пыталась перебежать впереди подвижного состава. В результате водитель трамвая допустил наезд на женщину, которая от полученных травм скончалась на месте ДТП. В настоящее время сотрудники ОВД устанавливают личность погибшей и все обстоятельства произошедшего, сообщает облМВД.
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