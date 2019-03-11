В Самаре пожарные спасли мужчину при пожаре на ул. Балаковская
11 марта 2019 14:03
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В воскресенье, 10 марта, в 07:48 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на ул. Балаковская в Советском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горели домашние вещи в квартире на площади 4 кв. метра. В борьбе с огнем участвовали 10 человек, которые, используя три спецмашины, полностью ликвидировали пожар в 08:12.
В чрезвычайном ведомстве уточнили, что во время тушения пожарными был спасен 67-летний мужчина.
Обстоятельства возгорания и ущерб устанавливаются, пишет Волга Ньюс.
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