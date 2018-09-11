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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре поезд насмерть сбил мужчину

11 сентября 2018 13:39
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В Самаре поезд насмерть сбил мужчину Авария произошла под мостом на ул. XXII Партсъезда.
Авария произошла под мостом на ул. XXII Партсъезда.

В понедельник, 10 сентября, в 10:50 в Самаре на 1108 км КбшЖД, на пикете № 6 у ж/д станции "Стахановская" под мостом проезжей части ул. XXII Партсъезда грузовым поездом № 2067 был смертельно травмирован 57-летний мужчина, об этом Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, которая находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Задержек в движении поездов из-за случившегося не зафиксировано.

Фото pixabay.com

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