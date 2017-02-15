В Самаре осудили гражданина Узбекистана, незаконно устроившего мигрантов

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В октябре 2016 года Управлением ФСБ России по Самарской области была получена информация о том, что гражданин Республики Узбекистана Ваккасов Рахмон с целью обеспечения производственной деятельности предприятия по производству мучных изделий, расположенного в пос. Красная Глинка, организовал незаконное пребывание на территории РФ 3 граждан Республики Узбекистан, зная, что иностранцы находятся в стране незаконно и уклоняются от выезда за её пределы.Было возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации».22 января 2017 года решением Красноглинского районного суда Самары Ваккасов Р.К. признан виновным, ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.Приговор вступил в законную силу.