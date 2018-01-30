В Самаре обнаружили незаконный игорный клуб
30 января 2018 10:12
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Самарские полицейские узнали, что в одном из помещений, расположенных на улице Пензенской, функционирует незаконное игорное заведение.
На момент проверки полицейскими помещения, оборудованного под игорный клуб, в нем находились 18 человек – игроки и работники заведения, которые были опрошены. В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции изъяли чемодан с игральными фишками и картами. Оперативниками установлен и задержан предполагаемый организатор противоправной деятельности – житель Самары 1969 года рождения.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает облМВД.
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