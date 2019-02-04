В Самаре ночью тушили пожар на 50 кв. метрах на ул. Уфимская

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4 февраля ночью поступило сообщение о пожаре по адресу: г. о. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Уфимская.Горели сараи на 50 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 25 человек личного состава и 6 единиц техники. Они примерно один час 20 минут боролись с огнем.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.