В Самаре ночью горела кабина лифта
27 января 2019 10:50
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В ночь на 27 января к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Промышленный р-н, ул. Стара-Загора.
Горела лифтовая кабина на 2 м2.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 14 человек личного состава и 3 единицы техники.
Они быстро справились с огнем.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.
Фото из архива ведомства.
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