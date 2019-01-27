В Самаре ночью горела кабина лифта

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В ночь на 27 января к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Промышленный р-н, ул. Стара-Загора.Горела лифтовая кабина на 2 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 14 человек личного состава и 3 единицы техники.Они быстро справились с огнем.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.Фото из архива ведомства.