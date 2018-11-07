В Самаре ночью горела детская коляска в подъезде

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В ночь на 7 ноября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Парадная.Горела детская коляска в подъезде на 0,5 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 14 человек личного состава и 3 единицы техники.Пожар ликвидирован до прибытия пожарных подразделений.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.