В Самаре ночью горел строительный вагончик
30 января 2019 09:54
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В ночь на 30 января в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Алма-Атинская.
Горел строительный вагончик на 40 м2.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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