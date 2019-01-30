В Самаре ночью горел строительный вагончик

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В ночь на 30 января в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Алма-Атинская.Горел строительный вагончик на 40 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.