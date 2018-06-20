В Самаре ночью девушка за рулем врезалась кафе
20 июня 2018 12:53
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Авария произошла 20 июня ночью на улице Революционной, сообщает паблик Самара life. Девушка была не одна, ее пассажир на переднем сидении оказался заблокированным в салоне - дверь автомобиля не открывалась, поскольку ей мешало ограждение клумбы у кафе. Очевидцы предложили пострадавшей вызвать комиссаров, однако девушка заявила, что она не хозяйка машины и "вообще никто".
Судя по репликам очевидцев, водитель не пострадала, а о пассажире сложно что-либо сказать, но окружающие предположили, что он нетрезв. Впрочем, в ночь победы сборной России над египтянами это никого не удивило, тем более парень был не за рулем.
Очевидцы в группе также утверждают, что за секунда до того, как водитель въехала в кафе, около него стояли 4 человека, которые чудом успели отскочить в сторону, пишет СитиТраффик.
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