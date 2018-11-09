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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре ночью 24 человека тушили пожар на ул. Белорусская

9 ноября 2018 09:50
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В Самаре ночью 24 человека тушили пожар на ул. Белорусская
Горели вещи в доме.

8 ноября ночью в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Белорусская

Горели домашние вещи на 20 м2.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 24 человека личного состава и 7 единиц техники.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.

Фото из архива ведомства.
 
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