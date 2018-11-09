В Самаре ночью 24 человека тушили пожар на ул. Белорусская

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8 ноября ночью в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-н, ул. БелорусскаяГорели домашние вещи на 20 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 24 человека личного состава и 7 единиц техники.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.Фото из архива ведомства.