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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре ночью 33 человека тушили крупный пожар на ул. Елизарова

6 ноября 2018 10:12
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В Самаре ночью 33 человека тушили крупный пожар на ул. Елизарова Горело одноэтажное здание на 150 м2.
Горело одноэтажное здание на 150 м2.

6 ноября ночью в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Елизарова.

Горело одноэтажное здание на 150 м2.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 33 человека личного состава и 8 единиц техники.
Они за полчаса справились с огнем, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

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