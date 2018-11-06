В Самаре ночью 33 человека тушили крупный пожар на ул. Елизарова

506

6 ноября ночью в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Елизарова.Горело одноэтажное здание на 150 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 33 человека личного состава и 8 единиц техники.Они за полчаса справились с огнем, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.