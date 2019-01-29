В Самаре ночью 26 человек тушили горящий дом

112

В ночь на 29 января поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-н, ул. 6-я Кряжская.Горел частный дом на 20 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 26 человек личного состава и 5 единиц техники.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.Фото из архива ведомства.