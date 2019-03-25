В Самаре нашли пропавшую школьницу

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В вечернее время суток, после 22:00, в отдел полиции № 3 Управления МВД России по г. Самаре с заявлением о пропаже своей дочери обратилась жительница Советского района. Из собранных материалов следовало, что ученица 6 класса вечером ушла из дома и не вернулась.Менее чем через 2 часа после начала поиска полицейские в ходе отработки домов, расположенных на ул. Карбышева, обнаружили девушку в одном из подъездов. Инспекторы по делам несовершеннолетних пообщались с несовершеннолетней, постарались помочь ей правильно оценить ситуацию, сложившуюся, в том числе с учебой. В настоящее время несовершеннолетняя находится дома, в отношении нее противоправных действий не совершалось.Полицейские напоминают родителям: если ребёнок пропал, не вернулся из школы или от друзей в назначенное время, необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел. При подаче заявления в полицию желательно при себе иметь фото ребенка, в том числе в электронном виде, документы, удостоверяющие личность заявителя и несовершеннолетнего, вспомнить, во что он был одет, какие приметы у него, составить список друзей несовершеннолетнего, его одноклассников, знакомых и преподавателей, также, по возможности, их контактные данные. Необходимо проанализировать поведение ребенка за последнее время: о чём говорил, в каком находился настроении, и с кем чаще всего общался.И самое важное: когда поиски ребенка закончились и он возвращен домой, – необходимо сделать так, чтобы эта ситуация не повторилась.Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют родителям быть внимательными к своим детям.