В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
21 октября 2018 11:26
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Нестандартное ДТП произошло в Самаре ночью в воскресенье, 21 октября. В 2:30 на пересечении улиц Мориса Тореза и Мяги автомобиль «Дэу-Нексия» угодил в провал на дороге. Об этом сообщили очевидцы. Они выложили видео в группе «ДТП Самара».
— У машины провалились все четыре колеса. В результате аварии никто не пострадал, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
По словам очевидцев, водитель стоял на красном, а после того, как он начал движение, под землю ушло одно колесо. Мужчина попытался отъехать назад, но не успел — машина провалилась под асфальт полностью. Автовладелец разбил заднее стекло, чтобы выбраться из транспорта — под асфальтом был кипяток.
Провал асфальта в Самаре, как неизлечимая болезнь. Чаще всего причиной становятся коммунальные аварии. Например, не так давно яма образовалась на Московском шоссе из-за порыва трубы. До этого неподалеку проезжая часть вообще вздулась. Причина всё та же — порыв водопровода.
Еще за одним провалом — на Ново-Садовой — сейчас наблюдают специалисты. Асфальт просел на участке, под которым проходит тоннель метро, пишет 63.ру.
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