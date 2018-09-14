В Самаре на ул. Стара-Загора произошел пожар из-за стиральной машины

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14 сентября в рано утром в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Стара-ЗагораКороткое замыкание с последующим горением стиральной машины на S=1 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.