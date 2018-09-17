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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре на ул. Санфировой больше часа тушили горящие гаражи

17 сентября 2018 13:54
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В Самаре на ул. Санфировой больше часа тушили горящие гаражи Пламя распространилось на 50 кв. метров.
Пламя распространилось на 50 кв. метров.

В ночь на 17 сентября к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Советский р-н, ул. Санфировой.
Горели гаражи на 50 м2.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 12 человек личного состава и 4 единицы техники.
Они более часа тушили пожар, сообщает облМЧС.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

Фото из архива ведомства.

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