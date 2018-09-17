В Самаре на ул. Санфировой больше часа тушили горящие гаражи
17 сентября 2018 13:54
84
В ночь на 17 сентября к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Советский р-н, ул. Санфировой.
Горели гаражи на 50 м2.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 12 человек личного состава и 4 единицы техники.
Они более часа тушили пожар, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
Фото из архива ведомства.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
14 сентября 2018 21:27
В 2018 году Кирсанова задержали в Праге, где несколько лет назад он купил виллу. Закон
535
14 сентября 2018 19:18
Закон
375
14 сентября 2018 14:06
По версии следствия, обвиняемая родила ребенка дома, а затем вынесла его ночью на улицу, где и оставила. Закон
236
14 сентября 2018 12:10
По мнению парламентариев, такие люди могут быть склонны к общественно-опасным поступкам. Закон
296
13 сентября 2018 16:20
После тушения пожара обнаружены тела двухлетнего мальчика, а также четырехмесячных мальчика и девочки. Закон
257
12 сентября 2018 21:09
Суд в иске ведомству отказал, признав, что выполнить заказ «Авиакор-авиационный завод» не смог по обстоятельствам, не зависящим от его воли. Закон
290
12 сентября 2018 16:52
Путем заключения фиктивных договоров поставки с другими организациями. Закон
271
Происшествия
17 сентября 2018 15:06
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. Происшествия
48
17 сентября 2018 13:56
Она умерла во время процедуры фиброколонскопия. Происшествия
95
17 сентября 2018 13:54
Пламя распространилось на 50 кв. метров. Происшествия
79
Криминал
17 сентября 2018 13:59
Деньги предназначались судебному приставу-исполнителю. Криминал
88
17 сентября 2018 11:53
Один из ее участников попал в больницу. Криминал
117
17 сентября 2018 11:37
Женщина ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Криминал
100
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
331
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
14956
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
404
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
563
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
661
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1025
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
564
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
663
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1631
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1174
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1253
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1213
Мероприятия