В Самаре на ул. Санфировой больше часа тушили горящие гаражи

84

В ночь на 17 сентября к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Советский р-н, ул. Санфировой.Горели гаражи на 50 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 12 человек личного состава и 4 единицы техники.Они более часа тушили пожар, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.