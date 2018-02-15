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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре на ул. Молодежной Audi A6 сбила женщину

15 февраля 2018 13:11
179
В Самаре на ул. Молодежной Audi A6 сбила женщину Та получила травмы головы.
Та получила травмы головы.

Очередное ДТП произошло утром 14 февраля в Самаре. Мужчина 1972 года рождения, управляя автомашиной «Audi A6», двигался по улице Молодежной в направлении проспекта Кирова. По предварительной информации полицейских, напротив дома 13 по улице Молодежной, водитель допустил наезд на пешехода 1966 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадал пешеход, 51-летняя женщина госпитализирована с травмами головы.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.
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