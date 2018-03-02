В Самаре на ул. Гагарина Лада Гранта врезалась в Kia Rio, а та - в ограждение

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Мужчина 1993 года рождения, управляя автомашиной «Лада Гранта», двигался по улице Гагарина со стороны улицы Советской Армии. По предварительной информации полицейских, в районе дома №120 по улице Гагарина, водитель при повороте налево не уступил дорогу транспортному средству и допустил столкновение с автомашиной «Kia Rio», двигавшегося во встречном направлении. После столкновения автомашина «Kia Rio» наехала на пешеходное ограждение. В результате ДТП пострадал водитель автомашины «Лада Гранта», 24-летний молодой человек был госпитализирован с травмой головы, сообщает облМВД.