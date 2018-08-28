В Самаре на ул. Дыбенко горели гаражи, поврежден автомобиль Фиат

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28 августа рано утром в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Советский р-н, ул. ДыбенкоГорели гаражи на 50 м2, поврежден автомобиль ФиатНа тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 25 человек личного состава и 5 единиц техники, сообщает облМВД. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.