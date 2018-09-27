В Самаре на ул. Черемшанской сгорело 30 кв. метров гаражей

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26 сентября вечером в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Черемшанская.Горели гаражи на 30 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 11 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.