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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре на ул. Черемшанской сгорело 30 кв. метров гаражей

27 сентября 2018 13:52
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В Самаре на ул. Черемшанской сгорело 30 кв. метров гаражей Пожар тушили 11 человек.
Пожар тушили 11 человек.

26 сентября вечером в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Черемшанская.

Горели гаражи на 30 м2.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 11 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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