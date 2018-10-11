В Самаре на ул. Аэродромной горела входная дверь

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10 октября вечером в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Аэродромная.Горела входная дверь на 0,2 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники.Ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.