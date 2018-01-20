В Самаре на проспекте Кирова столкнулись два КАМАЗа

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20 января в 5-30 на проспекте Кирова около завода "Экран" произошло ДТП. По предварительным данным сотрудников ГИБДД по проезжей части следовали две автомашины КАМАЗ. Когда первая автомашина остановилась, водитель второго большегруза допустил столкновение с первым КАМАЗом.В результате предполагаемый виновник аварии получил телесные повреждения и доставлен в больницу, сообщает облМВД. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.