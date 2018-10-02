В Самаре на пр. Кирова водитель сбил ребенка

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1 октября мужчина 1977 года рождения (водительский стаж 16 лет), управляя автомашиной ВАЗ 21099, двигался по проспекту Кирова со стороны Московского шоссе в направлении улицы Стара-Загора.По предварительной версии полицейских, в пути следования мужчина допустил наезд на 12-летнего мальчика, переходившего дорогу без сопровождения взрослых в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован, сообщает облМВД.Фото pixabay.com