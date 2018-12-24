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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре на пожаре погибла 57-летняя женщина

24 декабря 2018 12:34
189
В Самаре на пожаре погибла 57-летняя женщина С огнем боролись 38 человек.
 С огнем боролись 38 человек.

Пожар произошел вечером 23 декабря в доме на проспекте Кирова. Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, в одной из квартир горели домашние вещи. Площадь пожара составила 20 кв. м. Сообщение о возгорании поступило в 21:58. В ликвидации пожара принимали участие 38 человек и 7 единиц техники. Огонь удалось потушить в 22:28.

Пожарные эвакуировали людей из здания.
При пожаре погибла женщина 1961 года рождения, пишет СитиТраффик.


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