В Самаре на пожаре погибла 57-летняя женщина
24 декабря 2018 12:34
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Пожар произошел вечером 23 декабря в доме на проспекте Кирова. Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, в одной из квартир горели домашние вещи. Площадь пожара составила 20 кв. м. Сообщение о возгорании поступило в 21:58. В ликвидации пожара принимали участие 38 человек и 7 единиц техники. Огонь удалось потушить в 22:28.
Пожарные эвакуировали людей из здания.
При пожаре погибла женщина 1961 года рождения, пишет СитиТраффик.
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