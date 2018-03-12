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В Самаре на пересечении Пензенской и Владимирской из-за столкновения легковушек стояли трамваи

12 марта 2018 10:48
114
В Самаре на пересечении Пензенской и Владимирской из-за столкновения легковушек стояли трамваи В аварии никто не пострадал.
В аварии никто не пострадал.

В понедельник, 12 марта, авария в Самаре парализовала движение трамваев. На пересечении Пензенской и Владимирской столкнулись Hyundai и «Гранта». Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП Самара».

— Авария произошла около 8:25. К счастью, все живы. Но из-за того, что автомобили столкнулись прямо на трамвайных путях, приостановилось движение общественного транспорта, — рассказали очевидцы.
Наблюдалась задержка трамваев №1, 16 и 23. Обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД, пишет 63.ру.
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