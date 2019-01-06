В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
6 января 2019 11:47
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Спор лыжника и сноубордиста из популярного новогоднего фильма «Ёлки» повторился в Самаре. На этот раз — не на экране, а в жизни. Двое спортсменов не поделили трассу на Красной Глинке.
Свой скоростной спуск по снежному склону сноубордист снимал на экшн-камеру. Запись столкновения с лыжником он выложил на официальном ютуб-канале «Fast Comet».
— Лыжник поехал поперёк склона. Скорость у него была в районе 50 км/ч. Я заметил его в последнюю секунду и попытался объехать сзади. Но не успел. У меня пострадали колено, ребро и камера. У лыжника — лицо, — рассказал автор видео.
Таким образом, давний спор лыжника и сноубордиста разрешила сама жизнь: пострадали оба, пишет 63.ру.
Фото: скрин видео.
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