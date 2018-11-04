В Самаре на 30 кв. метрах горел строительный вагончик

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В ночь на 4 ноября к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Октябрьский р-н, ул. 2-ая Радиальная.Горел строительный вагончик на 30 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники.Они больше получаса боролись с огнем, сообщапет облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива облМЧС.