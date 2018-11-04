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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре на 30 кв. метрах горел строительный вагончик

4 ноября 2018 10:42
97
В Самаре на 30 кв. метрах горел строительный вагончик Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

В ночь на 4 ноября к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Октябрьский р-н, ул. 2-ая Радиальная.

Горел строительный вагончик на 30 м2.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники.
Они больше получаса боролись с огнем, сообщапет облМЧС.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

Фото из архива облМЧС.
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