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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре мужчина упал с многоэтажки и разбился

20 декабря 2017 09:58
187
В Самаре мужчина упал с многоэтажки и разбился Выясняют причины трагедии.
Выясняют причины трагедии.

В Самаре зафиксировали ЧП. С высоты одной из многоэтажек на Московском шоссе упал мужчина. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.
— Мы проходили мимо и увидели тело. Скорее всего, это строитель упал с высокого этажа и разбился насмерть, — рассказали очевидцы.

На месте трагедии работали сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи. Подробности происшествия уточняются.
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Комментарии



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