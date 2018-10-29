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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре молодой человек украл шоколад на сумму 3000 рублей

29 октября 2018 09:28
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В Самаре молодой человек украл шоколад на сумму 3000 рублей 20-летней самарец задержан.
20-летней самарец задержан.

По версии оперативников, 20-летний молодой человек пытался тайно похитить сладости из одного из магазинов города.

В полицию поступило сообщение от работников торговой точки, расположенной на улице Солнечная в Кировском районе Самары. Заявитель сообщил, что из магазина неизвестный похитил плитки шоколада на общую сумму около 3000 рублей.

Полицейские установили, что к преступлению может быть причастен 20-летней самарец. В результате оперативных мероприятий разыскиваемый был задержан. В ходе беседы с полицейскими молодой человек признался в содеянном.

О краже было возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Фото pixabay.com
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