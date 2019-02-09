В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус
9 февраля 2019 12:39
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Вечером в пятницу, 8 февраля, в одном из пабликов Вконтакте, посвященном происшествиям на дорогах, появилось видео, на котором снято необычное ДТП.
Как сообщается на страницах "ДТП 163 Самара", на видео неустановленный мужчина или молодой человек бежит навстречу автобусу ПАЗ, который сразу останавливается. А парень с разбегу бьется головой о лобовое стекло, после чего падает и остается недвижим.
Автобус шел на небольшой скорости, а в момент удара остановился.
В паблике происшедшее называют новым челленджем (вызовом) по-самарски. Подробности ДТП пока неизвестны, пишет Волга Ньюс.
pixabay.com
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