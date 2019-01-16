В Самаре легковушка столкнулась с трамваем на ул. Аминева

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ДТП 15 января произошло в условиях снегопада в Промышленном районе Самары. Водитель 1983 года рождения, управляя ВАЗ 2110, двигаясь в условиях снегопада по дворовому проезду, со стороны ул. Аминева, в направлении ул. Ново-Садовой, при выезде с прилегающей территории не уступил и допустил столкновение с Трамваем «Татра Т-5» маршрута №22, под управлением водителя 1975 года рождения, который двигался в направлении ул. Аминева. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажир легковушки, они попали в больницу, сообщает облМВД