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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре из "Икеи" эвакуировали около 900 человек

8 февраля 2019 13:52
114
В Самаре из
К счастью, тревога оказалась ложной.

В здании торгового комплекса сработала пожарная сигнализация. Информацию об этом пожарно-спасательные подразделения получили 8 февраля около 13:00.

Как сообщает МЧС по Самарской области, из торгового центра было эвакуировано около 900 человек. Через 10 минут посетителям разрешили вернуться в здание. После проведенной разведки было установлено, что пожарная тревога оказалась ложной, пишет СитиТраффик.

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